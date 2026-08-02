vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 3 del de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el compromiso se podrá seguir a través de TNT Sports y ESPN Premium, mientras que para otros países de Sudamérica estará disponible mediante Disney Plus y plataformas autorizadas como Fanatiz, según la disponibilidad de cada territorio. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este domingo 2 de agosto en el Estadio Marcelo Bielsa y comenzará a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. en Chile; 5:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; 2:00 p.m. en México; y 10:00 p.m. en España.

Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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