vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 1 de febrero desde las 5:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio La Bombonera.

Boca vs Newell's por Liga Profesional. (Video: Boca)
