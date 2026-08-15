vs. jugaron por la fecha 5 del . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se pudo ver por la señal de TNT Sports y ESPN Premium, mientras que los aficionados podrán acceder a las plataformas de streaming asociadas. ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas donde esté disponible la transmisión. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este sábado 15 de agosto en el Estadio Ciudad de Vicente López. ¿A qué hora inició? A las 9:30 p.m. en Argentina, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador comenzó a las 7:30 p.m., y en México a las 6:30 p.m.

Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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