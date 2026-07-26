vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá verse por TNT Sports. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 26 de julio desde las 5:30 p.m. y se jugará en el Estadio Guillermo Laza.

Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC