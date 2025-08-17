Boca vs. Rivadavia por la Liga Profesional Argentina | Diseño: Christian Marlow
Boca vs. Rivadavia por la Liga Profesional Argentina | Diseño: Christian Marlow

En el Estadio Bautista Gargantini, vs. se verán las caras este domingo 17 de agosto en un partido válido por la fecha 5 del Clausura de la . El encuentro está programado para las 6:30 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tuvo el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 8:30 p.m.

Boca vs Rivadavia por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: LPA
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

