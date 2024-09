En la Bombonera, Boca vs. River se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina 2024. El compromiso, decisivo para el ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’, está programado para jugarse este sábado 21 de septiembre desde las 4:00 de la tarde (horario en Argentina, 3:00 p.m. en Chile y 2:00 p.m. en Perú) y será transmitido a través de ESPN en su plataforma de streaming Disney Plus. También por AFA Play y Fanatiz. Si te encuentras en suelo argentino, podrás verlo por ESPN Premium y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del superclásico argentino. No te lo puedes perder.

Advíncula se prepara para enfrentar a River en el superclásico. (Video: Boca)