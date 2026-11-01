vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por las señales de ESPN y TNT Sports, mientras que vía streaming estará disponible en Disney Plus. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 1:00 p.m. en Argentina y a las 11:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. El compromiso se disputará este domingo 1 de noviembre en La Bombonera.

Boca vs. River EN VIVO: ver transmisión ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors))
Boca vs. River EN VIVO: ver transmisión ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors))
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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