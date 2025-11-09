Boca vs. River EN VIVO: ver Superclásico por ESPN, Pelota Libre TV y TNT Sports gratis
vs se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la . ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que en Argentina lo podrás ver por TNT Sports. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el domingo 9 de noviembre desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Boca vs. River EN VIVO: ver Superclásico por ESPN, Pelota Libre TV y TNT Sports gratis. (Video: ESPN)
