Montiel vio la roja y River Plate se quedó con nueve ante Boca Juniors. (Video ESPN)
Montiel vio la roja y River Plate se quedó con nueve ante Boca Juniors. (Video ESPN)

atraviesa una tarde complicada en La Bombonera. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se quedó con nueve futbolistas luego de que fuera expulsado a los 79 minutos del segundo tiempo, tras cometer una dura entrada sobre Lautaro Blanco. El lateral argentino fue a disputar el balón mediante una barrida, pero terminó impactando con una patada a su rival. La acción le costó la tarjeta roja y dejó al conjunto ‘millonario’ con dos hombres menos. La primera expulsión había llegado apenas a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Lucas Martínez Quarta recibió la roja directa tras una revisión del VAR. Mientras tanto, Boca Juniors aprovecha la superioridad numérica y mantiene la ventaja por 1-0 gracias al tanto de Lautaro Di Lollo, a los 27 minutos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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