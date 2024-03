Boca Juniors vs. San Lorenzo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 30 de marzo de 2024 por la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el estadio de La Bombonera, en Buenos Aires. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 05:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN Premium, STAR Plus y Fanatiz (streaming). Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Boca Juniors se alista para su siguiente desafío en el fútbol argentino. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. San Lorenzo: posibles alineaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Lucas Blondel, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Luis Advíncula, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Agustín Giay, Francisco Perruzzi, Elián Irala, Cristian Ferreira; Iván Leguizamón y Adam Bareiro.