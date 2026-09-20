vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 10 del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Argentina, el duelo se podrá ver por la señal de TNT Sports y ESPN, mientras que también estará disponible vía streaming a través de Disney Plus. El encuentro se disputará en el Estadio Pedro Bidegain. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 12:45 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, una hora menos en México y siete horas menos en España.

Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. San Lorenzo se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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