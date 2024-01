Boca vs. Sarmiento EN VIVO: a qué hora juegan y cómo ver vía ESPN y Fútbol Libre TV

Boca vs. Sarmiento se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 1 de febrero por la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional Argentina en partido que se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain, popularmente denominado ‘El Nuevo Gasómetro’ de la localidad de Buenos Aires. El partido, que se jugará en la cancha de San Lorenzo ya que el césped de La Bombonera está en reparación, está programado para las 7 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y Fanatiz para España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Boca se alista para el duelo ante Sarmiento, por Copa de la Liga Profesional. (Video: Boca Juniors)

Boca vs. Sarmiento: posibles alineaciones

Boca Juniors: Romero; Advíncula, Lema, Figal, Fabra; Pol Fernández, Campuzano, Zenón, Bullaude; Langoni y Merentiel.

Sarmiento: Monetti, López, Calcaterra, Insaurralde, Diaz, Mauri, Godoy, Amarilla, Quiroga, Fontana, Morales.