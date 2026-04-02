Desde el Estadio Mario Alberto Kempes, vs jugaron por la Liga Profesional Argentina 2026, en el duelo válido por la fecha 13 del torneo. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También pudiste verlo por TNT Sports; eso sí, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputó este jueves 2 de abril desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

Boca vs. Talleres EN VIVO: ver transmisión vía ESPN y TNT Sports por internet
Boca vs. Talleres EN VIVO: ver transmisión vía ESPN y TNT Sports por internet
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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