Boca vs. Talleres por la LPF | Diseño: Christian Marlow
Boca vs. Talleres por la LPF | Diseño: Christian Marlow

vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en el marco de los octavos de final ida de la . ¿Dónde se verá? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. Recuerda que en Argentina lo podrás ver por TNT Sports. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora jugarán? Este duelo está pactado para el domingo 23 de noviembre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo argentino en la web de Depor.

Boca vs Talleres por la LPF | Video: ESPN
Boca vs Talleres por la LPF | Video: ESPN

TAGS RELACIONADOS