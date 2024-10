Desde el Estadio José Dellagiovanna, Boca vs. Tigre juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este sábado 19 de octubre en un duelo donde ambos van por los tres puntos para escalar posiciones en la tabla. El partido, por la jornada 18 de la Liga Profesional Argentina, arrancará desde las 5:15 p.m. (hora peruana, dos más en Argentina) y será transmitido por las señales de ESPN y Disney Plus para toda América Latina. En Argentina, lo podrás ver por TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto más completo y todas las incidencias.

Boca Juniors se prepara para jugar ante Tigre. (Video: Boca Juniors)