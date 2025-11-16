Boca vs Tigre por la Liga Profesional | Diseño: Christian Marlow
 vs. se vivirá EN DIRECTO, EN VIVO Y ONLINE en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la . Desde las 6:15 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina) del domingo 16 de noviembre, podrás sintonizar este compromiso que contará con la transmisión de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus, Fanatiz y AFA Play. En Argentina lo podrás ver por TNT Sports. No veas Pelota Libre TV, es señal pirata así que no lo recomendamos.

Boca vs Tigre por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: Fanatiz
