Boca vs. Tigre se enfrentan EN VIVO y ONLINE este lunes 5 de febrero en un partido por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio José Dellagiovanna y será crucial para los ‘Xeneizes’ que buscan su primera victoria en el torneo. El choque comenzará a las 5:45 de la tarde (hora peruana y dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido por los canales ESPN, STAR Plus, TNT Sports y AFA Play para toda Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Boca vs. Tigres se miden por la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. (Vídeo: X).





Boca vs. Tigre: posibles alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Cristian Lema y Frank Fabra; Luca Langoni, Jorman Campuzano, Pol Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Tigre: Tagliamonte; Garay, Aguirre, Nardelli, Adorno, Sánchez Miño; Galván, Cardozo, Alemán o Maroni; Armoa y Contín.