Boca vs. Unión se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 2 de octubre desde las 7:30 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

Boca vs. Unión: previa del partido

¿Cuándo juegan Boca vs. Unión por el Torneo Clausura?

Boca Juniors y Unión de Santa Fe se enfrentarán este viernes 2 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en La Bombonera y comenzará a las 7:30 p.m. en Perú y 9:30 p.m. en Argentina.

¿Dónde ver Boca vs. Unión en Argentina?

Los hinchas argentinos podrán seguir el encuentro por ESPN Premium, señal que tendrá la transmisión televisiva del partido desde La Bombonera.

¿Boca vs. Unión será transmitido por ESPN?

Sí. ESPN Premium será la señal encargada de transmitir el partido en Argentina. El encuentro corresponde a la undécima jornada del Grupo A del Torneo Clausura.

¿Dónde ver Boca vs. Unión por Disney+ Premium?

El partido también podrá seguirse vía Disney+ Premium en los mercados de Latinoamérica donde la plataforma tenga disponible la transmisión correspondiente. El plan Premium incluye los canales y eventos deportivos de ESPN.

¿Boca vs. Unión será transmitido por TNT Sports?

TNT Sports forma parte de las señales que habitualmente transmiten el fútbol argentino y ha emitido encuentros de Boca y Unión durante la temporada. Sin embargo, para este partido del 2 de octubre, la programación actualizada señala a ESPN Premium como la señal de TV en Argentina.

¿Dónde ver Boca vs. Unión en Perú?

En Perú, la opción principal para seguir el encuentro será ESPN, mientras que también podrá verse por Disney+ Premium, dependiendo de la disponibilidad regional de la transmisión. La plataforma ofrece los canales de ESPN dentro de su plan Premium. Disney+

¿A qué hora juegan Boca vs. Unión en Perú?

El partido comenzará a las 7:30 p.m. en Perú. En Argentina, el pitazo inicial está previsto para las 9:30 p.m. y el escenario será el estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera.

¿Dónde se juega Boca vs. Unión?

El compromiso tendrá como escenario La Bombonera, en Buenos Aires. Boca Juniors será local ante Unión en un partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Boca vs. Unión se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca)