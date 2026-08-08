vs. se midieron en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también pudo ser visto por TNT Sports. Pelota Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este sábado de agosto desde las 5:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se jugó en el Estadio Tomas Adolfo Ducó.

Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Vélez se enfrentan en la Fecha 4 del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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