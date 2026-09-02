vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá seguir por la señal de TyC Sports y DIRECTV. El encuentro se disputará este miércoles 2 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:15 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México. En España, el partido comenzará a las 2:15 a.m. del jueves 3 de septiembre.

Boca vs. Vélez se enfrentan por la Copa Argentina. (Video: Boca Juniors)
Boca vs. Vélez se enfrentan por la Copa Argentina. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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