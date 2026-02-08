vs. Vélez se miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN pasa el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En Argentina también podrá ser visto por TYC Sports. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se juegan y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 8 de febrero desde las 8:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Jose Amalfitani.

Boca vs Velez por la Liga Profesional Argentina | VIDEO: Boca Jrs
