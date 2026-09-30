vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo por la fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Unitel y FútbolCanal tienen los derechos de televisación para todo el territorio boliviano, además de la alternativa digital por la plataforma Unitel TV; asimismo, en Argentina podrás verlo vía TyC Sports y Telefe. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. (horario en Bolivia, con una hora menos en Perú, Colombia y Ecuador y una hora más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). El encuentro se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Argentina vs. Bolivia se verán las caras en amistoso FIFA. (Video: AFA)
Argentina vs. Bolivia se verán las caras en amistoso FIFA. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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