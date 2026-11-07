¿Dónde se vio Boca vs. Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina? En Argentina, el duelo se pudo ver por las señales de ESPN y TNT Sports, mientras que vía streaming estará disponible en Disney Plus. Recuerda que la misma señal está disponible para toda Latinoamérica también. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El compromiso se disputó este sábado 7 de noviembre en La Bombonera. ¿A qué hora inició el encuentro? A la 5:30 p.m. en Argentina y a las 3:30 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. Defensa y Justicia a través de las señales que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga Profesional Argentina. La disponibilidad de ESPN, TNT Sports y Disney Plus dependerá del servicio contratado.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y TNT Sports para quienes cuenten con televisión por suscripción. Además, estará disponible mediante Disney Plus Premium, según los derechos de transmisión y el servicio contratado.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán consultar la programación de ESPN para seguir el compromiso. Asimismo, deberán revisar la disponibilidad del encuentro en Disney Plus Premium, de acuerdo con los derechos de transmisión vigentes.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el encuentro en vivo.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán revisar la programación de ESPN y las plataformas habilitadas para la transmisión del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en España?

En territorio español, los aficionados deberán consultar la programación deportiva local para confirmar qué plataforma cuenta con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en México?

Los aficionados mexicanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido, según los derechos vigentes en el país.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Chile?

En Chile, los seguidores podrán revisar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para ver el compromiso.

¿Dónde ver Boca vs. Defensa y Justicia en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad de Disney Plus Premium para seguir el partido en vivo. Las opciones de transmisión pueden variar según el servicio contratado.

Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)