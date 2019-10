Carlitos no se esconde y habla de su futuro: "Solo quiero disfrutar los partidos que quedan"

Restan seis fechas para que la Superliga Argentina entre en receso de fin de año. Un final que podría ser también el de Carlos Tevez en Boca Juniors, y que el propio jugador no lo ha descartado del todo. En los últimos días apareció el interés de Peñarol de llevarse al referente del 'Xeneize', y el 'Apache' fue consultado sobre ello en la previa del duelo ante Lanús por la fecha 11.

El delantero fue detenido en el ingreso del plantel Xeneize a los vestuarios de La Fortaleza y fue consultado sobre su futuro.



" La verdad es que solo quiero tratar de disfrutar estos seis partidos que quedan. Yo ya dije mi postura y creo que no hay que buscar más cosas. No hay que darle nada a la gente que no avanza", dijo el 'Apache' a FOX Sports Argentina.



Aunque eso sí, agregó de que todo depende de lo que decida la directiva.



"Es importante que la gente de Boca se quede tranquila, que uno va a ser lo mejor para el club y lo que el club decida va a estar bien. Después cuando pasen estos seis partidos descansaré mi cabeza también, pero no es momento de decidir nada", señaló.



¿Boca lo dejará ir?



La renovación de Tévez entró en un punto muerto desde hace meses. Daniel Angelici se quitó la presión de encima y derivó el tema a la nueva CD que surgirá de las elecciones del 8 de diciembre. Por otro lado, Nicolás Burdisso fue más allá y hace unas semanas dijo que "no es el momento de hablar de eso, ya tomaremos esa decisión a su debido tiempo".



Lo cierto es que no se ve cercana una posible renovación para el '10' xeneize en Boca Juniors. El 'Apache' se animaría a buscar un nuevo club dónde continuar su carrera a sus 35 años, pues él ha dicho que siente que puede seguir jugando unos años más y equipos que lo desean, no faltarán. ¿Se viene el adiós definitivo? En las próximas semanas, se sabrá.

