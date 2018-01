Carlos Tévez: "Estuve siete meses de vacaciones en China"

Carlos Tévez es la flamante contratación de Boca Juniors para afrontar la segunda mitad de la Superliga Argentina y el comienzo de la Copa Libertadores 2018. El elenco boquense tiene en el delantero sus mayores esperanzas para volver a la cima de Sudamérica.

Tévez olvidó por un momento la diversión y las bromas y decidió hacer una autocrítica a las cámaras de TyC Sports. "Estuve siete meses de vacaciones. No estuve a la altura en China", indicó el 'Apache'.

"Las críticas estaban bien. En la cancha me preguntaba 'qué estoy haciendo acá'. Uno se conoce, sabía que el año lo iba a sufrir. Cuando aterricé en China ya quería volver a Boca", aseguró el delantero.

Los hinchas tienen mucha fe en Carlos Tévez, sobre todo ahora que el 'Pipa' Benedetto se encuentra lesionado y estará alejado de las canchas por un buen tiempo. El argentino agregó que hablaría con su representante para que el cuadro argentino no pague nada por el traspaso, el cual terminó siendo a coste cero.

'Voy a salir en cero, no quiero que Boca pague algo'. Y así fue. Mi representante Adrián Ruoco estuvo trabajando todo el mes", indicó.

"Lo importante es que yo voy a intentar de vuelta ganar la Copa Libertadores. Me podía quedar tranquilo en China pero estoy acá. Hoy estoy en Boca tratando de ganar de vuelta la Copa. Me quedan dos años en Boca y los vine a disfrutar. Me quiero retirar en Boca", finalizó.