Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO vía GOL Caracol y DIRECTV: ver partido del Mundial Sub-20
Colombia vs. Sudáfrica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de GOL Caracol TV, Canal RCN, DSports, DIRECTV y DGO. Sigue todos los detalles de este partido por los octavos de final del Mundial Sub-20.
Colombia vs. Sudáfrica juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del Mundial-Sub 20 2025. ¿En qué canales ver este partido mundialista? Para seguir la transmisión, deberás conectarte a la señal de DSports para toda Latinoamérica, disponible en DIRECTV y DGO. En Colombia se verá por GOL Caracol TV y Canal RCN; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el miércoles 9 de octubre del 2025 desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Fiscal de Talca. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.
Colombia vs. Sudáfrica juegan por el Mundial Sub-20. (Video: DSports)