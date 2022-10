Boca Juniors enfrenta este domingo 16 de octubre a Newell’s Old Boys en Rosario desde las 3:30 p.m. (hora de Argentina) y la 1:30 p.m. (hora de Perú). Los ‘Xeneizes’ buscarán los tres puntos para aumentar su ventaja en el liderato de la Liga Profesional Argentina y acercarse al título.

Subido a una racha notable de 13 partidos invicto, con 10 victorias y 3 empates, Boca pasó de rondar la mitad de la tabla a treparse a la cima del campeonato en el tramo decisivo, apoyado en un juego que no luce, pero con determinación para ir por todo y superando varios exámenes complejos, aun con margen mínimo.

Con 48 puntos, Boca le lleva ventaja mínima en los números al escolta Racing (47), pero los xeneizes tienen aún un cotejo pendiente frente a Gimnasia. El partido se suspendió cuando apenas se habían jugado 9 minutos por la violenta represión policial a los hinchas del ‘Lobo’, disturbios que terminaron con un fanático muerto por un paro cardíaco.

Más allá de ese margen, Boca sabe que no puede confiarse porque Racing también llega en plena forma al desenlace, y con menos chances han quedado Atlético Tucumán (45), River Plate y Huracán (44).

En este contexto, los xeneizes sólo podrían consagrarse campeones con anticipación si ganan a Newell’s y pierden Racing y Atlético Tucumán, que jugarán en días siguientes.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys?

Perú: 1:30 p. m.

Ecuador: 1:30 p. m.

Colombia: 1:30 p. m.

México: 1:30 p. m.

Argentina: 3:30 p. m.

Uruguay: 3:30 p. m.

Chile: 3:30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys en vivo?

Es importante mencionar que el encuentro entre Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys por la Liga Profesional se transmitirá en exclusiva mediante TNT Sports en territorio argentino. Además, el compromiso se podrá disfrutar a través de ESPN y Star Plus para los demás países de Sudamérica.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys: posibles formaciones