Argentina vive en una total cuarentena debido a los efectos que tiene el coronavirus en el país. Los ciudadanos solo puede salir de sus viviendas para conseguir artículos de primera necesidad o si se trata de una emergencia ante los más de 1100 casos confirmadas de contagio y 34 personas fallecidas.

Claudio Paul Caniggia, recordado ex delantero de Boca Juniors, acata las normas en Argentina para que el COVID-19 no se propague más, pero tal parece que su hijo Alex hace caso omiso a las recomendaciones de parte de las autoridades. ¿Cómo así?

Sucede que Alex Caniggia fue detenido por policías de Argentina ya que se ‘saltó’ la cuarentena por el coronavirus. El hijo del también ex atacante de la Selección de Argentina y mundialista no respetó el aislamiento decretado por el Gobierno y fue retenido junto a su novia en el peaje de Hudson, ubicado en la autopista Buenos Aire-La Plata.

LA PUBLICACIÓN DE ALEX CANNIGIA POR EL CORONAVIRUS

Este fue la publicación del hijo de Claudio Paul Caniggia en su cuenta de Instagram.

Horas más tarde de ser liberado por la Gendarmería local, no se le ocurrió mejor idea que hacer un meme por la situación. Se hizo viral en las redes sociales, aunque lamentablemente todo debido a su mala actitud.

“¿Tanto me van a envidiar? Los baratos me intentan copiar. A ellos había que exiliar. La policía me quería custodiar porque solo compré sushi y caviar”, fue lo que colocó en su cuenta en Instagram, con un fotomontaje de una persecusión. No respeta nada en pleno coronavirus en Argentina.

De otro lado el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, reconoció este jueves que la cantidad de infectados del virus asintomáticos es “mayor” a la que esperaban las autoridades sanitarias del país.

