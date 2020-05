De no creer. En medio de la crisis que atraviesa Argentina producto del brote del coronavirus en el país, parece que a personas como Marcos Rojo poco o nada les importa su salud ni la del resto, pues para ellos la cuarentena no sería algo que se debiera tomar muy en serio. Si no, basta con verlo sonriente en las siguientes imágenes.

Con más 4 mil 500 casos confirmados por coronavirus y 237 muertes hasta la fecha, Argentina es uno de los países de Sudamérica que más mal la está pasando por culpa de esta enfermedad. Sin embargo, pese a ello, el jugador de Estudiantes de La Plata no tuvo otra brillante idea que saltarse la cuarentena decretada por el Gobierno para estar con sus ‘amigos’.

A través de Instagram, Marcos Rojo fue cazado este último fin semana jugando al póker y fumando en una timba junto a su hermano y otras personas, importándole poco o nada el difícil momento por el que atraviesa su nación, la misma que tantas veces defendió en diferentes torneos como futbolista, y a la que hoy solo avergüenza con su irresponsable actuar.

Si ya es bastante solo el hecho de saltarse el aislamiento e ir a verse con sus amigos sin respetar las medidas sanitarias de seguridad dispuestas por el Gobierno, peor es hacerlo y ponerse a fumar siendo considerado por sus hinchas como un jugador de élite. De igual forma, el haberse dejado grabar por su hermano solo deja ver el grado de importancia que Rojo le da tanto a su carrera como a esta pandemia.

Así, y como era de esperarse por muchos, el clip de menos de un minuto de duración fue duramente criticado por varios usuarios en las diferentes plataformas digitales, donde a Marcos Rojo le sobran insultos y mensajes. Ahora, horas después de lo sucedido, solo queda esperar algún pronunciamiento del jugador o de su club, que seguramente se encuentra estudiando la posibilidad de sancionarlo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Niño realizó increíble pirueta aérea que acabó en un golazo de ‘chalaca’ y es viral (Instagram)