El ex delantero argentino y nacionalizado italiano Pablo Daniel Osvaldo (37 años), con un pasado en equipos como Espanyol, Boca Juniors y Juventus, ha compartido una fuerte revelación en sus redes sociales, revelando el difícil momento que está viviendo por una serie de situaciones adversas. En un video difundido, el exjugador expone las vicisitudes personales que lo han arrastrado a un estado crítico personal. Narra su batalla contra las adicciones, reconoce encontrarse en un precario estado económico y expresa su lucha por encontrar el impulso necesario para sobrellevar el día.

El exdeportista comienza el video visiblemente afectado, expresando que ha estado luchando contra una profunda depresión durante un largo tiempo. Osvaldo menciona que esta situación lo ha llevado a caer en algunas adicciones, incluyendo alcohol y drogas, y señala que se encuentra en un punto en el que siente que la vida se le “está yendo de las manos”.

“Lo que quiero contar y compartir con ustedes es que estoy haciendo un tratamiento psiquiátrico y tomando medicamentos. Tengo una enfermedad específica, pérdida de autoestima, depresión y muchas veces vuelvo a mis adicciones. Caigo en la autodestrucción y prácticamente vivo encerrado en mi casa”, agrega, visiblemente afectado.

En referencia a su rutina diaria, Daniel declara que “no estoy haciendo nada constructivo con mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto porque creo que es la única manera de salir. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando”, indica.

Además, el exfutbolista, quien también representó a la selección italiana, reveló que ha derrochado la mayor parte de sus ahorros y ha perdido la “seguridad y confianza” que solía tener como profesional. En esa línea, manifiesta que actualmente se encuentra en una situación en la que apenas se reconoce a sí mismo y le está resultando difícil salir adelante de esta situación.

“Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis hijos, a mis amigos. No me quiero victimizar, quiero obligarme a no caer en los mismos errores. Y siento que si todos lo saben, no me voy a poder escapar y ojalá pueda volver a ser el de antes algún día. Nada más”, concluye.





Daniel Osvaldo y su trayectoria futbolística

Osvaldo comenzó su carrera en las divisiones juveniles de Huracán antes de aventurarse en la Serie A con el Atalanta en 2006. Luego tuvo un breve paso por el Lecce antes de llegar a la Fiorentina (2007). En la temporada 2010-11, jugó en el Espanyol de la liga española. Después regresó a Italia, donde experimentó su mejor momento al pasar por equipos de renombre como Roma (2011-13), Juventus (2014) e Inter (2014-15).

En 2015, Osvaldo se integró a Boca Juniors. No obstante, dejó la actividad profesional en febrero de 2016. Tras cuatro años sin jugar desde su partida del Xeneize, se unió a Banfield antes del estallido de la pandemia de coronavirus, que detuvo la actividad deportiva a nivel mundial. Finalmente, se retiró del balompié en febrero de 2020.

Daniel Osvaldo y su paso por la selección de Italia

Desde 2007, Daniel Osvaldo adquirió la nacionalidad italiana y desde entonces ha representado a la selección sub-21 del país en mención, donde en sus primeros 10 partidos anotó dos goles. También ganó el Torneo Esperanzas de Toulon de 2008, marcando el único gol de la final contra Chile. Debutó con la selección mayor el 11 de octubre de 2011, en un compromiso contra Irlanda del Norte que terminó con un resultado de 3-0 a favor de Italia.

Daniel Osvaldo debutó con la selección mayor de Italia el 11 de octubre de 2011. (Foto: Getty Images)





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El brasileño Vinícius Junior reconoció tras enlazar tres partidos consecutivos marcando, dos en LaLiga y en los octavos de final de la Liga de Campeones, que está "intentando estar" en la mejor de sus versiones en un momento clave de la temporada, y pidió respeto a las lesiones. (Video: EFE)