Un tema de gran interés para los fanáticos de Boca Juniors es la despedida de Juan Román Riquelme. Hace algunos meses, el exfutbolista expresó su deseo de llevar a cabo este evento. “Creo que este año lo realizaremos”, afirmó. Después de una extensa espera, todo apunta a que, si no surgen contratiempos, el domingo 25 de junio se llevará a cabo el merecido homenaje al ídolo y actual vicepresidente ‘Xeneize’. Aunque esta fecha es tentativa, se espera que pronto se confirme de manera oficial, con el anhelo adicional de que Lionel Messi pueda estar presente.

A medida que se acercan las elecciones de Boca, que se llevarán a cabo a finales de este 2023, todas las condiciones están listas para que uno de los más grandes ídolos de la escuadra ‘Azul y Oro’ y una de las figuras emblemáticas del fútbol argentino efectúe su despida de manera definitiva frente a su afición, en un compromiso que ha sido pospuesto desde 2020.

De acuerdo a información del periodista Martín Arévalo, el citado exdeportista ha establecido una fecha específica para llevar a cabo la jornada festiva en La Bombonera, y ahora solo están a la espera de que se confirme. “Riquelme anunciará su despedida del fútbol el domingo 25 de junio. Está ultimando detalles con los protagonistas para anunciarlo la próxima semana”, aseguró el comunicador.

Román se retiró en 2015, aunque su último encuentro fue en 2014. A inicios de este año, fue el propio Juan que manifestó: “Sí, yo creo que este año lo vamos a hacer. Vamos a ver si se acomodan algunas cosas, pero de este año no puede pasar. Hay mucha gente que quiere hacerlo. A mí me da un poco de vergüenza porque pasó mucho tiempo ya. No sé si me animo a ponerme los cortos otra vez”, dijo.

A pesar de que, a la fecha, no se han revelado muchos datos sobre el acontecimiento y las personas que serán invitadas, una versión que está ganando fuerza es la viabilidad de que Carlos Bianchi se encargue de dirigir uno de los cuadros, seguramente conformado por los campeones de la Copa Libertadores del 2000.

De otro lado, hay una opción real de que Messi esté presente en el tan esperado día por los hinchas de Boca. Es conocido que el rosarino tiene una estrecha relación con Riquelme y se ha establecido una reciprocidad de admiración entre ambos, desde que jugaron juntos en la ‘Albiceleste’. Es seguro que Juan lo invitará.

