La despedida de Messi se dará en el Argentina vs. Benín EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Monumental, por un nuevo amistoso internacional. En suelo argentino también se podrá mirar este encuentro por TyC Sports, DIRECTV y Mi Telefe. Todo comienza a las 8:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y a la 1:00 a.m. del miércoles 7 en España.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Argentina vs. Benín a través de las señales disponibles para este amistoso internacional. La transmisión estará disponible mediante DIRECTV para quienes cuenten con este servicio.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TyC Sports y DIRECTV. Además, estará disponible a través de Mi Telefe para quienes prefieran seguir la despedida de Messi por internet.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso entre Argentina vs. Benín a través de DIRECTV. Asimismo, los usuarios podrán acceder a las alternativas de streaming disponibles para este encuentro.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Ecuador?

En Ecuador, los hinchas podrán seguir el partido entre Argentina vs. Benín mediante DIRECTV. La plataforma también ofrecerá alternativas para quienes prefieran ver el encuentro por internet.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro entre Argentina vs. Benín por DIRECTV. Además, estará disponible mediante las opciones de streaming habilitadas para este amistoso internacional.

¿Dónde ver la despedida de Messi en España?

En territorio español, los aficionados podrán seguir el partido entre Argentina vs. Benín a través de las señales y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

¿Dónde ver la despedida de Messi en México?Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro entre Argentina vs. Benín a través de las alternativas de transmisión disponibles para este amistoso internacional.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Chile?

En Chile, el compromiso entre Argentina vs. Benín podrá verse mediante DIRECTV. Además, los usuarios podrán acceder a las opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro.

¿Dónde ver la despedida de Messi en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido entre Argentina vs. Benín mediante DIRECTV. Asimismo, podrán acceder a las alternativas de transmisión disponibles para este encuentro.

Argentina vs. Benín chocaran por la despedida de Lionel Messi. (Video: AFA)