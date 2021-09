El relato ha causado conmoción en Argentina. Una menor que 20 años después ha decidido romper su silencio, a casi un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Mavys Álvarez, la ‘novia’ cubana del ‘Diez’, contó cómo fue su relación con el argentino cuando tenía solo 16 años y éste rondaba los 40. La mujer detalló sobre su incursión en las drogas, la difícil salida de las adicciones y la operación de aumento de pecho.

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer... Nunca imaginé que, después, me metería en las drogas de las que me costó tanto trabajo salir”, contó Álvarez al programa ‘AméricaTeVe’, de Miami, donde asegura que tenía 16 años cuando captó la atención de Maradona.

En febrero del año 2000, Fidel Castro se llevó a Maradona a Cuba para intentar alejarlo de las drogas. En la entrevista, Álvarez cuenta que conoció a Maradona el viernes 1 de septiembre de aquel año, después de que el ‘Diego’ haya decidido marcharse a vivir a la isla.

“Yo iba caminando y un señor me dijo que si quería conocer a Maradona. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Finalmente acepté”, relató al respecto.

“Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien, nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al Palacio Dupont”.

Adicción a las drogas

No mucho tiempo después, cuenta, Maradona le propuso irse a vivir con él a La Pradera, una clínica de primera línea ubicada a media hora de La Habana, donde estaba internado Diego. Mavys, pese a que sus padres se opusieron, decidió aceptar la propuesta, sin saber que empezaría su calvario, según explica.

“Diego me llevó a la droga cuando tenía 16 años. En varias ocasiones me insistía (...) fue después de que llevásemos unos seis meses de relación. Él se sentía solo y probé la cocaína por complacerlo. Ese fue el error más grande de mi vida”, admitió.

La operación de aumento de busto

De acuerdo con Mavys, Maradona fue quien le propuso agrandar su busto, una cirugía que se concretó durante su visita a Buenos Aires, en el mes de noviembre del año 2001. “Diego también me empezó a decir que si quería operarme los senos, que me vería mucho mejor con los senos más grandes, quería que me operaran en Cuba, en la casa 2 de La Pradera donde estábamos y yo le dije que no porque tenía miedo de que saliera mal o hubiera una infección o algo y entonces él decidió hacérmelo en Argentina”, relató.

De ese modo, contó que “fue muy difícil la operación, porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego”. “Yo iba por 20 días y estuve dos meses y medio aproximadamente. Fue bonito conocer otro país, pero me tocó en una etapa bien difícil”, reconoció. Además, confesó que su madre no supo de esta situación, y que la autorización para la operación, dado que ella tenía 17 años, la dio Maradona.





