A pocos días de cumplirse el primer mes de la muerte de Diego Armando Maradona, Alfredo Cahe, antiguo médico del desaparecido exfutbolista argentino, ha revelado un de los episodios más escalofriantes en la vida del ‘Pelusa’. Según el galeno, el ‘10′ intentó suicidarse.

En entrevista con el programa ‘Intratables’ de la TV argentina, Cahe, quien trató personalmente a Maradona por más de 30 años, confesó que quiso acabar con su vida mientras se encontraba en Cuba recuperándose de la adicción a las drogas.

“En Cuba, a los colectivos del pueblo se les dice guagua. En una oportunidad él iba con su coche y se tiró contra un colectivo, intentando suicidarse. Se salvó de milagro. Eso fue después de la segunda internación”, explicó Cahe.

“No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘no la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles”, agregó el médico de Maradona entre 1977 y 2007.

Alfredo Cahe aseguró que Diego Maradona intento suicidarse en Cuba.

Por otro lado, Alfredo Cahe que intentó convencer a Leopoldo Luque, el último médico de Maradona, de llevar al ‘10′ eterno a Cuba para que continúe recuperándose de la operación a la que fue sometido unas semanas antes de morir.

“No pude convencer a Luque de llevar a Diego a Cuba. Me cerró las puertas de la... Bueno, en realidad no era una clínica ni nada, era un lugar donde Diego estaba prácticamente tirado”, aseguró el profesional de la salud.

Lo importante de todo eso es que, en la poca conversación que teníamos, yo le sugerí a Luque que era importante e imprescindible llevarlo a un lugar adecuado previo, acá en la Capital, y después sí dar el segundo paso y llevarlo a Cuba, donde teníamos todo a favor”, añadió.

Cabe recordar que Maradona falleció el pasado 25 de noviembre tras un paro cardiorrespiratorio en su casa a las afueras de Buenos Aires. El ‘Pelusa’ había sido intervenido quirúrgicamente de un hematoma subdural.

