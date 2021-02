Miércoles 25 de noviembre de 2020. Miles de personas lloran la muerte de Diego Armando Maradona por un paro cardiaco. Mientras tanto, en la funeraria donde preparan el cuerpo del exfutbolista argentino, antes llevarlo a la Casa Rosada de Buenos Aires, unos sujetos aprovechan el momento para fotografiarse con el cadáver y luego filtran las imágenes en redes sociales. Han pasado casi tres meses de ese hecho y la justicia empieza a rondar a los responsables.

Y es que Rita Maradona, una de las hermanas del exjugador de Napoli, ha decidido llevar a juicio a los tres responsables que expusieron su intimidad en redes sociales. Asesorada por el abogado Matías Morla, Rita espera que las autoridades argentinas sancionen a quienes fueron empleados de la funeraria Pinier.

Según el diario ‘Olé', la justicia ha citado para este viernes a Diego Molina, Claudio y Sebastián Fernández, padre e hijo acusados de divulgar las imágenes de Maradona en su cajón. Se trata de una denuncia penal que ha iniciado el fiscal Roberto Maragliano.

Cabe recordar que tras la viralización de las fotos de Diego Armando Maradona, Claudio Fernández se disculpó con los familiares y seguidores del ‘Diego’. Además, reveló que había sido amenazado de muerte.

“Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos”, dijo Fernández en ‘Radio 10′ de Argentina.

“Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice. Estuve con Maradona cerca en vida. Y no lo hice en vida, sabiendo que es mi ídolo, no lo voy a hacer de fallecido. No hay intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó. Pero nunca antes pasó”, agregó en ese entonces.

Diego Maradona murió a los 60 años tras un paro cardiorrespiratorio. (Getty)





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO