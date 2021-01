Tras varias semanas de estar confinado tras superar el coronavirus (COVID-19), Hugo Gatti volvió a pisar el set de ‘El Chiringuito’ para referirse a la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en noviembre del año pasado por un paro cardiorrespiratorio. El exarquero argentino recordó, con un emotivo discurso de más de diez minutos, a quien fuera su compañero en Boca Juniors en los años 80.

“Maradona no podía vivir y ahora está descansando en paz. Es una cosa increíble, era un fenómeno como jugador, pero en su momento era discutido”, dijo el panelista del programa deportivo español y luego reveló las circunstancias en las que se enteró la muerte del otrora ‘10′ de la selección argentina.

“Me parecía mentira. Mi mujer me llamó llorando, el mundo lloraba. Ella tenía una buena amistad. Yo no lo lloré, a lo mejor lloro por dentro, pero siempre dije que no soy de llorar. Sí me dolió y lo tengo presente. Siempre estará presente. Diego superó a Carlos Gardel, a Perón, Evita, que eran políticos inigualables”, afirmó Gatti.

Hugo Gatti también se refirió a la emoción que Maradona despertaba en los hinchas. El partido no había comenzado y en la tribuna ya coreaban su nombre.

“Tenía un imán. No había debutado en el fútbol argentino y la gente ya gritaba y cantaba Maradó, Maradó en las canchas. ¡Y no había jugado todavía! Estaba en Argentinos, agarraba la pelota y hacía desastre. Porque Diego nació para esto, para jugar a la pelota. Lo que le sucedió en su vida es increíble”, expresó el exarquero de Boca.

Por último, el exarquero de Boca Juniors destacó que Maradona fue más mediático que Pelé mientras jugaba y también tras el retiro.

“Lo que generó en todo el mundo, en eso lo superó a Pelé, que cuando se retira del fútbol se esconde y tampoco había los medios de publicidad que hay hoy. En cambio Diego un jugador fenomenal y después del fútbol su vida siempre tuvo declaraciones... De Pelé no habla nadie, nada”, puntualizó el ‘Loco’.

