Han pasado más de tres meses de la muerte de Diego Maradona y las revelaciones sobre los últimos días del exfutbolista argentino no dejan de sorprender a sus seguidores. Esta vez, el portal ‘Infobae’ ha sacado a la luz una serie de audios de Matías Morla, abogado del ‘10′, y su entorno. Según las conversaciones, tanto el letrado como su cuñado, Maxi Pomargo, buscaban el dinero del otrora jugador del Napoli y trataban de alejarlo de Dalma y Gianinna, sus hijas.

En uno de los audios, Pomargo pide a los custodios de Maradona que no dejen que las hijas se lo lleven porque “lo perdemos” y si “logran zafar de esa, hay plata para todos”. Tal como reveló el cuñado de Morla, de él dependía el trabajo de muchas personas y no podían ver partir al ‘10′.

“Por favor, pará, que no se lo lleven ellas a su casa. Fundamental. Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”, dijo Pomargo en una conversación con Leopoldo Luque, médico del ‘Diego’

“Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”, añadió el familiar de Matías Morla.

El video de la polémica

Al igual que Pomargo, Matías Morla intentaba por todos los medios que las hijas de Maradona no se lo lleven de la casa de Tigre. Es por esa razón que el abogado le pidió al ’Pelusa’ grabar un video en el que afirmara que se encuentra en libertad y buenas condiciones.

“Respecto al quilombo que está pasando, Gianinna está instalando como que vos estás preso, y estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en los juicios. Entonces yo necesitaría, para poner en tu página, un video tuyo en el cual digas que preso no estás, que estás ahí por voluntad propia”, le pidió Morla a Maradona.

“Si podés hacete ese videíto, que con eso los matamos a todos. Te quiero Diez, aunque estés preso te quiero... Dicen que te tenemos ahí. Lo que hace esa Claudia, eh... Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Y yo estoy explicándole a los sponsors de que estás bien. Del video no hay apuro, cuando estés bien y tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí y listo”, se le escucha decir.





