Diego Maradona falleció en noviembre del 2020 y dejó un importante legado en la historia del deporte mundial. A esto, claro en segundo plano, se le suman la gran cantidad de bienes que adquirió a lo largo de su vida. Estos fueron puestos en venta este domingo. Más de un fanático del ‘10′ pudo quedarse con alguna pequeña parte de él.

Según reveló TyC Sports, el evento comenzó a las 11:27 a.m. y duró aproximadamente unas tres horas. No hubo mucho movimiento y se podía comprar de manera virtual desde cualquier parte del mundo. No hacía falta que te encuentres en Argentina.

El evento fue transmitido por la plataforma del Grupo Adrián Mercado. A través de un comunicado, la organización explicó que para participar del remate, los residentes argentinos deberán abonar un monto de 600 pesos, a diferencia de los participantes extranjeros, que deberán acreditar una entrada (a la transmisión del remate) en dólares”.

En la subasta se ofertaron 87 lotes pertenecientes Maradona, entre las que se encontraban la casa de sus padres, un departamento en Mar del Plata, cuatro autos, máquinas de entrenamiento, objetos decorativos e indumentaria deportiva.

Entre los bienes más llamativos que se subastaron estuvo un sombrero de paja con cinta azul que Diego lució en alguna ocasión. El precio base del objeto fue 20 dólares y terminó siendo vendido por 320. De igual forma, se remató la gorra de Vienezuela que recibió de manos de Nicolás Maduro que utilizó en el duelo contra Godoy Cruz, en su debut como DT de Gimnasia.

Luego de esa primera venta del sombrero de paja con cinta azul muy por encima del precio de puja inicial, en una hora salieron 29 lotes por un total de 13.710 dólares. El más caro fue el cuadro “Entre Fiorito y el cielo”, el lote 22, realizado por la artista Lu Sedova, un óleo de 1,70 x 1,70 cm.

Adrián Mercado, empresa encargada de llevar adelante la subasta, informó algunos de los principales ítems de la lista de la gigantesca venta.

La subasta de la casa de Doña Tota y Don Diego, regalo del futbolista a sus padres en los años 80, arranca en US$900.000. La propiedad, ubicada en la calle Cantilo al 4500 de Devoto, cuenta con 700 m2 cubiertos distribuidos en varias habitaciones, garage, patio y piscina, entre otras comodidades.

El departamento de dos ambientes en Mar del Plata, con un valor que inicia en US$65.000.

Entre los vehículos que se subastarán se encuentran dos BMW, cuyo precio arranca en US$225.00 y US$165.000, y una camioneta Hyundai H1, la más económica, valuada en US$38.000.

Por otro lado, las máquinas de entrenamiento comienzan en US$200 con una abdominalera, hasta alcanzar los US$2000 para una máquina multigimnasio utilizada por Diego y una máquina para correr a US$3500.

Entre los objetos de decoración habrá muebles y varios cuadros del futbolista, además de televisores LCD, una guitarra, prendas deportivas, zapatillas y corbatas.

Uno de los objetos subastados será la gorra que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le entregó a Maradona en el estadio Malvinas Argentinas.

El gorro de Venezuela de Diego Maradona que le regaló Maduro fue vendido en la subasta. (Foto: Agencias)

