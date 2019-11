¡Se va y no dirigirá la fecha del fin de semana! Diego Armando Maradona no seguirá como técnico de Gimansia y Esgrima de La Plata, anuncian desde Argentina. El entrenador de 59 años tomó la decisión de dar un paso al lado en lealtad hacia el presidente saliente del club, Gabriel Pellegrino, quien tomó la determinación de no presentarse a las elecciones que se celebrarán el próximo 23.

De acuerdo a ‘Clarín’ e ‘Infobae’, el ‘Pelusa’ ya le comunicó a sus jugadores su decisión de no seguir al frente del ‘Lobo’, que se encuentra peleando la baja. Los jugadores le pidieron a Maradona dirigir el domingo frente a Arsenal, pero hasta el momento se negó. Aún buscan convencerlo de que siga en el banquillo al menos una fecha más.

“Diego es así. Vengo con vos y me voy con vos. Ya lo hizo en la selección argentina, cuando dejó de dirigir por sus principios. Para acompañar a su amigo (en referencia a Alejandro Mancuso con el que terminó distanciado por problemas económicos). Ahora, seguramente se irá de Gimnasia, porque el presidente no va a seguir”, dijo la pareja de Diego Rocío Oliva en diálogo con FOX Sports.

Según reveló ‘Infobae’, Maradona explicó a sus dirigidos, entre lágrimas, que se va por lealtad al presidente que le dio “la chance de volver al país".

Gabriel Pellegrino no se presentará a las próximas elecciones del club, y tampoco nadie que continúe su mandato, por lo que Diego Maradona argumentó “si él no sigue, yo no sigo”, tal como había advertido en la previa de la goleada contra Aldosivi. Y cumplió.

El campeón del mundo en 1986 deja ‘El Bosque’ con un balance de cinco derrotas y tres triunfos (contra Godoy Cruz, Newell’s y Aldosivi; todas en condición de visitante).

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL