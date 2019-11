En las últimas semanas, Eden Hazard ha ido de menos a más en Real Madrid. En sus primeros cotejos con la ‘Casa Blanca', el extremo belga no era el mismo que con la camiseta del Chelsea y algunos apuntaban que podría ser el nuevo Kaká (quien llegó con bombos y platillos y nunca logró despegar con los merengues). Muestra de su buen nivel fue el partidazo que hizo ante el Eibar con goleada 4-0.

Ahora, Eden Hazard ya es un pilar en bruto en Real Madrid, aunque esto no quiera decir que anteriormente haya sido mal visto por sus ex compañeros de equipo. Incluso, Obi Mikel declaró que cuando compartieron vestuario no era de los que se entrenaba a la perfección. Ambos jugaron juntos en Chelsea y el nigeriano, pese a su ‘crítica’, apuntó que es de los mejores del mundo.

“Cuando entrenábamos, él esperaba a todos parado hasta que termináramos. Es el jugador más vago que he visto en mi carrera, pero luego los fines de semana siempre era el mejor del partido. Es realmente increíble”, fue lo que sostuvo Mikel en conversación con la cadena beIN Sports.

Eden Hazard, ¿a la altura de Lionel Messi?

Asimismo, fue consultado sobre si el popular ‘Duque’ alcanzar a tener la clase de Lionel Messi, figura del Barcelona y Argentina. “Posee un gran talento. Puede ser que no sea tan bueno como Leo, pero hace lo que quiere con la pelota pegada a los pies”, añadió.

Eden Hazard tiene en la mira a Chipre, rival que tendrá con la Selección de Bélgica por una nueva fecha de las Eliminatorias Eurocopa 2020 (ya clasificada). Luego, volverá al Real Madrid para medirse con la Real Sociedad por LaLiga.

