pasará el vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE desde el Estadio Mario Alberto Kempes, por una nueva jornada de la fecha FIFA. En suelo argentino también se podrá mirar este encuentro por TyC Sports y Telefe, mientras que en Bolivia, los derechos de televisación estarán a cargo de Unitel y FútbolCanal. Todo comienza a las 9:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, y a las 2:00 a.m. del jueves 1 de octubre en España.

Argentina vs. Bolivia se verán las caras en amistoso. (Video: AFA)
Argentina vs. Bolivia se verán las caras en amistoso. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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