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Resumen extendido, Argentina vs. Costa Rica (7-0): video de los goles del amistoso
DIRECTV también fue una alternativa para ver el Argentina vs. Costa Rica ya que incluye TyC Sports dentro de su parrilla de programación en Argentina. Los suscriptores de esta cableoperadora pudieron sintonizar el canal 629 en definición estándar o el 1629 en HD para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Mario Alberto Kempes. Asimismo, quienes prefieran conectarse desde sus dispositivos pudieron acceder a la transmisión mediante DGO, el servicio de streaming de DIRECTV. El encuentro comenzó a las 8:00 p.m. en Argentina, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. ¡Depor te hizo vivir lo mejor de este duelo, por eso no lo busques en Pelota Libre TV!
Con la transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mi Telefe y Repretel, Argentina se enfrenta a Costa Rica. (Video: AFA) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.