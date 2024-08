Este sábado 10 de agosto, River vs Huracán se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV desde el Estadio Mâs Monumental por la fecha 10 de la Liga Profesional de Argentina. El encuentro es especial para los hinchas ‘Millonarios’ pues, su DT el ‘Muñeco’ Gallardo, regresa a su casa. Si no te quieres perder de este duelo, iniciará a las 6:30 de la tarde (horario en Perú y dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de Disney Plus y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River Plate vs Huracán por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina. (Vídeo: @RiverPlate).