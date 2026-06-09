¿Dónde ver Argentina vs. Islandia EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el martes 9 de junio de 2026: Telefe, TyC Sports y TV Pública. Un detalle a tomar en cuenta: Pelota Libre TV y Fútbol Libre TV son considerados señales piratas, por lo que no los recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 8:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España).

Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)

¿Dónde ver Argentina vs. Islandia?

El partido entre Argentina vs. Islandia se podrá ver en territorio argentino a través de las señales de Telefe, TyC Sports y TV Pública. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes canales de televisión y servicios de streaming con derechos para emitir los encuentros de la selección campeona del mundo.

¿Dónde ver Argentina vs. Islandia por señal abierta?

En Argentina, el amistoso entre Argentina vs. Islandia podrá verse por las señales abiertas de Telefe y TV Pública, que ofrecerán una amplia cobertura previa, la transmisión del partido y el análisis posterior al encuentro.

¿Dónde ver Argentina vs. Islandia por cable?

El compromiso entre Argentina vs. Islandia, correspondiente a la fecha FIFA de junio, será transmitido por TyC Sports en Argentina a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante plataformas de televisión de paga que incluyan la señal deportiva en su programación.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Islandia en Argentina?

El amistoso internacional entre Argentina vs. Islandia comenzará a las 10:00 p.m. en territorio argentino. El encuentro servirá como una nueva prueba para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en su preparación para los próximos compromisos oficiales.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Islandia en España?

Para los aficionados que siguen a la Albiceleste desde España, el encuentro entre Argentina e Islandia comenzará a las 3:00 a.m. del día siguiente. Debido a la diferencia horaria entre ambos países, los seguidores argentinos en Europa deberán madrugar para no perderse ninguna incidencia del partido.