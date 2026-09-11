¿Dónde se vio Boca vs. Central Córdoba por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina 2026? Viste la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitió para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo fue el partido y a qué hora comenzó? Según la programación, este choque estuvo pactado para este viernes 11 de septiembre desde las 7:35 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tuvo lugar en La Bombonera.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Argentina por ESPN Premium y TNT Sports?

En Argentina, el encuentro se podrá seguir por las señales premium de la Liga Profesional. La programación de TyC Sports confirma a ESPN Premium para Boca vs. Central Córdoba, mientras que TNT Sports Premium también forma parte del paquete de señales que transmite el campeonato.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Perú por ESPN y Disney+?

En Perú, los aficionados podrán seguir el partido por ESPN y mediante Disney+ Premium, según la programación internacional disponible para el encuentro. El pitazo inicial está previsto para las 7:30 p. m., hora peruana.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Colombia por ESPN y Disney+?

En Colombia, la transmisión estará disponible por ESPN y Disney+ Premium. El duelo comenzará a las 7:30 p. m., por lo que los hinchas colombianos podrán seguirlo tanto por televisión como mediante streaming.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Chile por ESPN y Disney+?

Los espectadores de Chile tendrán como alternativas ESPN y Disney+ Premium. El partido está programado para las 9:30 p. m., hora chilena, coincidiendo con el horario argentino.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Ecuador por ESPN y Disney+?

En Ecuador, Boca vs. Central Córdoba podrá verse por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión comenzará a las 7:30 p. m., hora ecuatoriana.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en México por ESPN y Disney+?

En México, la programación disponible también contempla ESPN y Disney+ Premium para seguir el partido. El encuentro comenzará a las 6:30 p. m., hora del centro de México.

¿Dónde ver Boca vs. Central Córdoba en Uruguay por ESPN y Disney+?

Los aficionados en Uruguay podrán seguir el encuentro mediante ESPN y Disney+ Premium. El partido comenzará a las 9:30 p. m., hora uruguaya.

¿Cómo ver Boca vs. Central Córdoba por streaming con Disney+?

Para quienes prefieran ver el encuentro por internet, Disney+ Premium aparece como una de las alternativas de streaming en varios mercados latinoamericanos donde ESPN distribuye la Liga Profesional. En Argentina, además, existen opciones digitales asociadas a los paquetes de fútbol que incluyen ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Boca vs. Central Córdoba. (Video: Boca Juniors)