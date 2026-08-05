¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la Liga Profesional Argentina 2026? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para este miércoles 5 de agosto desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Boca vs. Estudiantes: previa del partido

Boca Juniors volverá a centrarse en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, escenario elegido debido a las obras de remodelación que se realizan en La Bombonera. El conjunto xeneize afrontará un compromiso clave para empezar a escalar posiciones en la Zona A, luego de avanzar recientemente a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a O’Higgins en la definición por penales.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este encuentro tras empatar 2-2 con Newell’s Old Boys en Rosario por la tercera fecha del Clausura. Boca comenzó ganando, luego quedó en desventaja y finalmente rescató un punto gracias al gol de Alan Velasco en los minutos finales. Con ese resultado, el conjunto azul y oro sigue sin conocer la victoria en el torneo local y buscará romper esa racha frente al Pincha.

Estudiantes, por su parte, intentará aprovechar el momento de irregularidad de Boca para sumar un resultado positivo como visitante. El equipo dirigido por Alexander Medina aspira a mantenerse entre los protagonistas del campeonato y confía en la solidez colectiva que ha mostrado en el inicio del certamen para complicar a uno de los candidatos al título.

Se espera un duelo atractivo entre dos históricos del fútbol argentino que necesitan sumar para consolidar sus aspiraciones en el Clausura. Boca intentará hacer valer la jerarquía de su plantel y trasladar al torneo local el impulso anímico que significó su clasificación internacional, mientras que Estudiantes buscará dar el golpe en condición de visitante y llevarse tres puntos de enorme valor.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en Argentina?

En Argentina, el partido entre Boca Juniors y Estudiantes por el Torneo Clausura 2026 será transmitido EN VIVO por TNT Sports para los clientes del Pack Fútbol. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro por ESPN y vía streaming a través de Disney+ Premium, según la disponibilidad del operador.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en Perú?

Los aficionados en Perú podrán disfrutar del encuentro por ESPN en televisión por cable. Asimismo, el partido estará disponible vía streaming en Disney+ Premium, permitiendo seguir todas las incidencias desde cualquier dispositivo compatible.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN, mientras que la transmisión online estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que ofrecerá la señal en vivo del encuentro.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en Colombia y Ecuador?

Los hinchas de Colombia y Ecuador podrán seguir Boca vs. Estudiantes por ESPN en televisión y por Disney+ Premium mediante streaming desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en Bolivia, Paraguay y Uruguay?

El encuentro también será transmitido por ESPN en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Los usuarios que prefieran verlo por internet podrán hacerlo a través de Disney+ Premium con una suscripción activa.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en Venezuela?

En Venezuela, el partido estará disponible por ESPN para televisión por suscripción y por Disney+ Premium para quienes deseen seguir la transmisión desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Dónde ver Boca vs. Estudiantes EN VIVO en México y Centroamérica?

Los aficionados de México y varios países de Centroamérica podrán seguir el encuentro por ESPN, además de la transmisión vía Disney+ Premium, siempre que el servicio esté disponible en su territorio.

Boca vs. Estudiantes se enfrentan por la Liga Profesional Argentina 2026, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca Juniors)