Boca vs Independiente por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Composición Depor)
Boca vs Independiente por la Liga Profesional Argentina. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 14 de la desde La Bombonera? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. TNT Sports también lo transmitirá para todo el territorio argentino; no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este encuentro está pactado para este sábado 11 de abril desde las 5:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

¿Dónde ver Boca vs Independiente EN VIVO?: Canales de transmisión vía ESPN y TNT Sports
¿Dónde ver Boca vs Independiente EN VIVO?: Canales de transmisión vía ESPN y TNT Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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