Dónde ver Boca vs Millonarios EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por la Copa Miguel Ángel Russo
¿Dónde podrás ver el partido de Boca vs Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo? A continuación, todos los detalles del partido que será visto en la señal de ESPN Premium y también a través de Disney Plus.
Por un emotivo homenaje, Boca Juniors vs. Millonarios se miden EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE en la Copa Miguel Ángel Russo. ¿Dónde ver este compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN Premium, presente en formato de pago en diversas operadoras, y su servicio de streaming de Disney Plus. ¿A qué hora juegan? El partido se disputará este miércoles 14 de enero desde las 7:00 p.m. (Argentina, Chile y Uruguay). Para Perú, Colombia y Ecuador, el duelo iniciará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela comenzará a las 6:00 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles del duelo a disputarse en el Estadio Carlos Belmonte.
