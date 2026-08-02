¿Dónde ver Boca vs. Newell’s EN VIVO y EN DIRECTO? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de TNT Sports, ESPN Premium, Disney Plus y Fanatiz, según el país y el operador de televisión. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, una hora menos en Chile y tres horas menos en México. En España iniciará a las 10:00 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará el domingo 2 de agosto en el Estadio Marcelo Bielsa.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. Newell’s a través de Disney Plus. Además, estará disponible mediante Fanatiz para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por TNT Sports y ESPN Premium. También estará disponible mediante Disney Plus y Fanatiz, según el servicio contratado.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Disney Plus. Asimismo, estará disponible mediante Fanatiz para verlo por internet.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará disponible mediante Disney Plus. Además, los aficionados podrán seguirlo por Fanatiz.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus y Fanatiz para disfrutar del partido en vivo.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante Fanatiz y otras plataformas que cuenten con los derechos de transmisión de la Liga Profesional Argentina.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus. Asimismo, estará disponible a través de Fanatiz para verlo por internet.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por Disney Plus. Además, Fanatiz ofrecerá la transmisión para los aficionados.

¿Dónde ver Boca vs. Newell’s en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante Disney Plus. Asimismo, Fanatiz permitirá acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Boca Juniors vs. Newell’s se enfrentan por el Torneo Clausura. (Video: Boca Juniors)