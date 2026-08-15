¿Dónde ver Boca vs. Platense EN VIVO y EN DIRECTO, por la quinta jornada del Torneo Clausura? ¿Qué canales transmitirán este duelo del fin de semana? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de ESPN (Disney Plus Premium) y TNT Sports. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 7:30 p.m. No te pierdas este encuentro que se disputará este sábado 15 de agosto en el Estadio Ciudad de Vicente López.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Argentina?

Los aficionados argentinos podrán seguir el partido entre Boca vs. Platense a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, estará disponible mediante las plataformas de streaming asociadas a estos servicios para quienes prefieran verlo por internet.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el compromiso a través de ESPN, mediante Disney Plus Premium, siempre que la señal tenga los derechos correspondientes en el territorio. La disponibilidad también dependerá de la programación de cada operador.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Colombia?

En Colombia, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y su servicio de streaming mediante Disney Plus Premium, de acuerdo con la disponibilidad de la transmisión en el país.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Ecuador?

En Ecuador, el partido podrá seguirse mediante ESPN y Disney Plus Premium, dependiendo de los derechos de transmisión y la programación disponible para los usuarios.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney Plus Premium, según la disponibilidad de la señal en el territorio.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en España?

En España, los aficionados deberán consultar la programación de las plataformas que cuenten con los derechos del Torneo Clausura argentino para acceder a la transmisión del encuentro.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido mediante las plataformas que tengan habilitada la transmisión de ESPN, incluyendo Disney Plus Premium, de acuerdo con la disponibilidad del contenido en el país.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Chile?

En Chile, el compromiso podrá seguirse mediante ESPN y Disney Plus Premium, siempre que la señal se encuentre disponible para la competición en dicho territorio.

¿Dónde ver Boca vs. Platense en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán consultar la programación de ESPN y Disney Plus Premium para acceder a la transmisión en vivo del partido entre Boca y Platense.

Boca vs. Platense se enfrentan por la Liga Profesional Argentina. (Video: Boca Juniors)